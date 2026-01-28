記録的な大雪の影響で、JR北海道は除雪時間の確保のため、28日と29日午後9時以降に札幌駅を発着する列車を運休します。JR北海道・島村昭志鉄道事業本部長：早くこの状態を日曜日の大雪前に戻し、遅延・運休が発生しないよう、そういう状況に戻す。JR北海道は会見で、除雪作業の十分な時間を確保するため、28日と29日の午後9時以降に札幌駅を発着する列車を運休すると発表しました。新千歳空港を結ぶ快速エアポートの最終は、札幌発