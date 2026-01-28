「おはようございます。今日は二人で日向ぼっこしてます。」【写真】そば屋のショーケースの中で日向ぼっこする猫たちこんなポストをされたのは、「そば処大むらペタコンちゃんねる」（@oomurapetakon）さん。投稿された動画には、お店のショーケース（ディスプレイ）の中で、仲良く上下に並んで日向ぼっこをする2匹の猫ちゃんの姿が映っています。日当たりの良いショーケースは、「そば処大むら」（さいたま市中央区）の店先に