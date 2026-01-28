現場では、きょう午後3時ごろからようやく実況見分がはじまりましたが、まだ家人の男性とは連絡が取れていません。 【写真を見る】住宅全焼火災先ほど実況見分開始も、家人の行方わからず…60代男性と今も連絡つかず（山形・新庄市） 昨夜、新庄市で住宅1棟が全焼する火災がありました。現在この家に住む60代の男性と連絡が取れておらず、警察が行方を探しています。警察によりますと、きのう午後10時40分ごろ、新庄市五日町の