２７日公示された衆議院選挙。２８日から、期日前投票が県内各地の投票所で始まりました。２８日朝、広島市の中区役所には２月８日の投開票を前に期日前投票所が設けられました。準備期間が短く、「選挙のお知らせ」はまだ発送されていませんが、生年月日・住所などを申告し確認がとれれば投票できます。■７０代「一票を大切にしないといけない、そういうつもりで来た」■７０代「自分たちの大事な時代を担うので、孫にも必ず