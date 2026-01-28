国内女子ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹で、中国女子ツアーに参戦するセキ・ユウリが自身のインスタグラムを更新。2026年のプレシーズンイベント「オリエント寧波チャレンジ」で準優勝したことを投稿した。【写真】ニット帽にイヤーマフ、ポケットに手を入れてちょっぴり寒そうなセキ・ユウリ大会が開催されたのは上海市の南に位置する寧波市のゴルフ場だ。「氷点下の気温と強い風、そして難しいグリーン」と厳しい環境下で