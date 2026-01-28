俳優の岡田将生（36）と高畑充希（34）夫妻が28日、第1子誕生を発表した。【映像】岡田将生と高畑充希の仲むつまじい2ショット2人はそれぞれInstagramのストーリーズを更新し、「無事家族が増えました。産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います！昨年はたくさんのお心遣い、ありがとうございました！」と連名でコメントを発表した。2024年に配信されたドラマで初めて共演し、この年の11月19