俳優の高橋英樹が26日に自身のアメブロを更新。妻と銀座で歳時懐石料理を堪能したことを報告した。【映像】高橋英樹、番組収録前に妻・美恵子さんから届いたメールを公開この日、高橋は「冷たい風の中 今夜は銀座です」と切り出し「奥さんと2人で歳時懐石料理です 奥さんと銀座デートなり」と妻と食事に出かけたことを写真とともに報告した。続けて更新したブログでは「今夜も壬生さんは素晴らしい！」と訪れた店を絶賛し「