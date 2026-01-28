タレントの小倉優子が27日に自身のアメブロを更新。週末に子どもたちや幼馴染と横浜の施設を訪れたことを報告した。【映像】小倉優子、大福を入れた長男への手作り弁当この日、小倉は「週末に横浜にある釣り堀王国へ行きました！」と報告し「この水槽は、鯛を釣ったよ〜！」と写真とともに紹介。「その場で調理していただいたり、鯛はお夕飯にお持ち帰りしました」と明かした。また「お魚博士になりたい三男は、大喜び!!」と