日本相撲協会は28日、東京・両国国技館で春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の番付編成会議を開き、モンゴル出身の寿之富士（としのふじ、25＝伊勢ケ浜部屋）と昨年春場所で高校生初の幕下付け出しでデビューした福崎改め藤天晴（ふじてんせい、19＝藤島部屋）の新十両昇進を発表した。再十両は1人で、島津海（29＝放駒部屋）が7場所ぶりに復帰する。東京都墨田区で会見した寿之富士は「うれしいです。発表されて、