新人合同練習で汗を流すヤクルトの松下＝埼玉県戸田市ヤクルトは28日、埼玉県戸田市での新人合同練習を打ち上げた。打撃練習で快音を響かせたドラフト1位の松下（法大）はキャンプの1軍メンバー入りが決まっている。合同練習を終え「プロの環境に少しでも慣れることができた。（キャンプで）アピールしないといけない」と語った。青木ゼネラルマネジャーは合同練習の視察を精力的に重ねた。「アマチュアでやってきたこととプロ