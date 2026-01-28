日本ハムの新人合同自主トレが２８日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で最終日を迎えた。ドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（明大）は「焦らないことだけを考えて、ケガなくここまで来られたのは一番良かった」と、納得の表情を浮かべた。キャンプインを前に“愛称問題”にも区切りを付けることを決めた。下の名前で呼ばれることがほとんどの右腕だが、チームでは先輩・野村の呼び名も「ジェイ」で同じ。１８日に行われた新人歓