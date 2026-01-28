香川ファイブアローズ 男子バスケットボールB3の香川ファイブアローズの請田祐哉選手と高橋育実選手が2026年1月21日、高松市立屋島中学校を訪問し、バスケットボール部の生徒にフリースローの指導をしました。 指導の前にクラブのゴールドパートナーである香西鉄工所からバスケットボール10個が学校に贈呈されました。 ファイブアローズは1月24日、2