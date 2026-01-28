明日29日(木)の午後は、関東甲信で雪の降る所があるでしょう。帰宅時間帯に重なるため、足元に十分ご注意ください。厳しい寒さが続いていますが、2月に入ると寒さが和らぐ日もありそうです。ただ、朝晩と昼間の寒暖差が大きくなるため、体調管理にご注意ください。明日29日(木)帰宅時間帯に関東甲信で雪の降る所も足元に注意明日29日(木)は、上空には再び強い寒気が流れ込みます。雪を降らせる目安の寒気(上空1500メートル付近