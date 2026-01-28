【これからの見通し】ドル売り強まるなかで、米ＦＯＭＣ発表を迎える 足元のマーケットではドル売り圧力が強まっている。ドル相場動向を示すＤＸＹ（ドル指数）は一時９５台まで低下し、2022年２月以来のドル安水準になった。先週末の急落を受けてドル円の動きがドル安を演出していたが、ここにきてドル全般の動きに波及している。ユーロドルは心理的水準の1.20台に乗せたことがドル安相場を象徴的に明示している