ドル円１５２．７０近辺、ユーロドル１．１９９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は152.70近辺、ユーロドルは1.1995近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が152.18-153.07、ユーロドルが1.1975-1.2045となっている。いずれも前日からはドル高方向に振れた水準となっている。ＮＹ後半の米ＦＯＭＣ結果発表およびパウエル議長会見を控えて、昨日まで進行したドル安の流れに調整が入る格好と