ソフトバンクは１７日、福岡市内のホテルで球団フロント、小久保裕紀監督ら１軍から４軍の監督、コーチ、スタッフが一堂に会する「プレイボールミーティング」を開催した。年末に体調を崩して新年の鏡開きを欠席していた王貞治会長も出席した。