女優の伊藤沙莉（31）が主演を務めた昨年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」が映画化されることが28日、発表された。2027年に公開予定。伊藤が主演を務める。NHKの連続テレビ小説からの映画化は、1999年の「すずらん」以来、27年ぶり。ドラマから主演キャストが続投するのは50年以上の連続テレビ小説の歴史の中で史上初となる。「虎に翼」は日本初の女性弁護士・判事・裁判所所長となった三淵嘉子氏をモデルに、法曹の世界に飛び込