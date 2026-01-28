ボートレースとこなめで2月5日に開幕する「G1第71回東海地区選手権競走」のPR隊が28日、スポニチ西部総局を訪れた。地元エースの池田浩二に通算4度目の地区選Vへ期待がかかる。磯部誠、平本真之に成長著しい若手ら愛知勢が席巻するか。スタート巧者・菊地孝平がけん引する静岡勢、連覇を狙う井口佳典が主軸の三重勢との三つ巴に注目だ。売り上げ目標は45億円。PRに訪れた森きらりは「池田選手はもちろん、ヤングダービーを制