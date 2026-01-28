プロ野球・DeNAは28日、神奈川県内33市町村の特産品や名所・文化をモチーフにした「神奈川県33市町村ご当地DB.スターマン」を発表しました。これは球団誕生15年目を記念したプロジェクト「横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY」の一環。「神奈川県に本拠地を置く球団だからこそ知っている神奈川県の素晴らしさや、多様な魅力をより多くの方々に届けたい」という思いから、33通りのDB.スターマンがデザインされました。港のある