（嘉義中央社）国防部（国防省）は27日、南部・嘉義県の空軍嘉義基地でF16V戦闘機（ブロック20）の緊急発進（スクランブル）訓練を報道陣に公開した。命令から6分以内の離陸を成功させた。同部は旧正月（今年は2月17日）期間の戦備状況について国民に理解を促すのを目的に、例年この時期に報道陣に訓練の様子などを公開している。訓練は中国の軍用機や不明機が台湾の領空に接近するなどの状況を想定して実施。警報が鳴るとすぐに操