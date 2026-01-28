サンワサプライは、デジタル学習や読書の際に猫背を防ぎ、自然な姿勢を保てる「卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。薄さ5mmの超薄型設計と軽量ボディーが特徴で、子どもから大人まで幅広く活用できるアイテムだ。サンワダイレクトでの価格は2880円。●学習の姿勢問題を解決卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095は、タブレット端末での学習や読書時に起こ