28日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比15ポイント安の690ポイントで取引を終えた。出来高は4632枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値704.52ポイントに対しては14.52ポイント安。 株探ニュース