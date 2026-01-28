28日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比6.5ポイント高の1967ポイントで取引を終えた。出来高は180枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1984.83ポイントに対しては17.83ポイント安。 株探ニュース