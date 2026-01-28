米地元メディア『カリフォルニア・ポスト』は27日（日本時間28日）、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督のインタビューを掲載。ワールドシリーズ（WS）3連覇という偉業を狙う今季について、指揮官は「重圧から逃げない」と語った。 ■「選手から采配に疑問を持たれたことはない」 昨季ブルージェイズとの激闘を制し、2年連続で世界一に輝いたドジャース。今季はヤンキース