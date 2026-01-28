ムラキ [東証Ｓ] が1月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.3％減の1億8300万円に減ったが、通期計画の1億1200万円に対する進捗率が163.4％とすでに上回り、さらに5年平均の122.7％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は7100万円の赤字(前年同期は3600万円の赤字)に赤字幅