28日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝152円64銭前後と、前日午後5時時点に比べ2円09銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円10銭前後と47銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース