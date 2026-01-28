ファミリーマートでは現在、「ファミマの白をまとったいちご狩り(R)」を開催中！練乳やミルク、クリームやホワイトチョコレートといった“白”の素材をまとって、いちごの魅力を最大限に引き出した全16種類のデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などを展開中だ。【写真】新たにラインナップに加わった「いちご＆ホイップサンド」「ファミマの白をまとったいちご狩り」が開催中！デザート・パン・アイス・菓子・ドリ