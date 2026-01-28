中国メディアの環球時報は26日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の中国訪問後に韓国人の中国旅行が再び熱を帯びていると報じた。李大統領は4日から7日まで中国を訪れ、5日に習近平（シー・ジンピン）国家主席と会談した。記事が韓国・聯合ニュースの報道として伝えたところによると、韓国で中国旅行への需要は着実に回復しており、関連する旅行市場の規模は持続的に拡大。旅行構造にも多様化の傾向が見られる。韓国の旅行会