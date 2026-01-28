山西省太原市園林局が1月27日に明らかにしたところによると、太原動物園両生・爬虫（はちゅう）類館で、11歳の雌のコモドオオトカゲが、雄と接触することなく単為生殖で産んだ2個の卵が、20日と25日に相次いでふ化に成功しました。2匹のトカゲの赤ちゃんはいずれも元気です。コモドオオトカゲの人工繁殖で単為生殖に成功した事例は中国とアジアでは初めてで、世界の動物園でも4例目となり、この絶滅危惧種の独特な生殖メカニズムを