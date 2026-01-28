アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織が1月26日、Instagramを更新。大人の雰囲気が漂う最新ショットを公開し、ファンは悶絶状態に陥っている。玉井は、スキンケアブランド「iYON」（アイヨン）のアンバサダーに就任。26日のInstagramには《本日はスキンケアブランドiYONブランドアンバサダー就任記念トークイベントに参加させていただきました》などとつづり、オフホワイト系のトップスにベージュ系のシースル