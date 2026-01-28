直近30回で出現が少ない数字のデータを紹介します。出現最少は（20）（23）（36）で、1回しか出ていません。出現2回の数字はありません。予想の参考にしてください。「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は40回ぶりに出た（36）、そして32回ぶりの（23）です。（36）は昨年9月1日以来、（23）は9月25日以来の出現でした。ともに特濃ケチャップです。しばらく追い続ける必要あり。また、18回ぶりに出た（25）もケチャップ