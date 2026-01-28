国税庁は28日、外国に5千万円超の資産がある人に提出義務がある「国外財産調書」について、2024年分の提出件数が1万4544件（前年比9.8％増）、総額が8兆1945億円（同26.3％増）でいずれも過去最高だったと発表した。総額は対前年比の伸び率も過去最高。担当者は「円安や外国株式の値上がりで提出義務がある人が増えた」とみている。資産を種類別でみると、有価証券が5兆4817億円で全体の66.9％を占めた。次いで預貯金8817億円