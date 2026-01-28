プロ野球・巨人の大勢投手が28日の合同自主トレ初日に、WBC球を使用して、ブルペンで投球を行いました。ブルペンでは変化球に少し違和感を覚えたそうで、特にフォークボールは、NPB球とで、かなりの違いがあったといいます。「スライダー、横曲がり系の変化球はそこまで違和感ないですが、フォークボールは・・・。落ちてないなっていうイメージですね。NPB球に変えたらしっかり落ちてるんで、ボールの違いかなと。そこをどうアジ