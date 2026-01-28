ゴールデンウィークに金沢を中心に開催される「ガルガンチュア音楽祭」。10周年となることしのプログラムが発表されました。以前の「風と緑の楽都音楽祭」から数えて、10年目となるこの音楽祭。ことしは「あなたが選ぶ10大作曲家」と題し、アンケートで選ばれた10人の作曲家の曲を中心に、国内外の音楽家たちが音楽祭を展開します。また去年に続き、もてなしドーム地下広場を「NOTOパビリオン」として、能