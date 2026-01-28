楽天グループが運営するオンラインエンターテインメントサービス「楽天コレクション」は、スマートフォン向けアプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場する4組のアイドルグループRe:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻの16名と、日本プロサッカーリーグ(以下「Jリーグ」)が開催する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」とのコラボレーション企画「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リー