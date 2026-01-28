パナソニックは1月27日、2.4GHz帯のワイヤレス接続に対応したゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」にて、『バイオハザード レクイエム』とコラボレーションした新モデルを発表した。2026年2月下旬から期間限定で発売する。製品名は「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション」（型番：SC-GNW10S-BH）。価格はオープンで、直販価格は35,200円。同社通販サイト「Panasonic Store Plus」を