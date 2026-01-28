【モデルプレス＝2026/01/28】フリーアナウンサーの藤井貴彦と嵐の櫻井翔が、2月8日に行われる衆議院選挙の日本テレビ系特番「zero選挙2026」メインキャスターに決定した。【写真】嵐、5年ぶり新曲リース決定◆藤井貴彦＆櫻井翔、衆議院選挙の特番キャスターに年明け早々の「解散検討」報道で火がついた「政権選択」の衆議院選挙。長年、対立関係にあった立憲民主党と公明党が新党を結成するなど、「先が読めない」展開が相次ぐ中