日本保守党の百田尚樹代表が2026年1月27日、他党の街宣活動を応援するX投稿を行い、反響を呼んでいる。「50回以上街宣したい！」全国で計1285人が届け出た衆院選が27日に公示され、2月8日の投開票に向けた選挙戦がスタートした。百田氏も同日、新橋駅西口のSL前広場を皮切りに、静岡県三島市の三嶋大社前、名古屋駅前など、各地を回り街頭演説会を行った。自身のXでは、「前回の衆院選では、12日間に50回街宣した」と振り返り、「