レフェリーウェア提供やUTme!展開もJリーグは1月28日、株式会社ユニクロと「明治安田Jリーグ百年構想リーグ オフィシャルエクイップメントパートナー」契約、および「JリーグオールスターDAZNカップ オフィシャルユニフォームパートナー」契約を締結したと発表した。今回の契約により、ユニクロは明治安田Jリーグ百年構想リーグの公式戦で着用されるレフェリーウェアを提供する。ウェアには高機能素材「ドライEX」が採用され、