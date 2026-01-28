女優のナタリー・ポートマンが、アカデミー賞が女性監督を正当に評価していないと批判した。ナタリーは今年鑑賞した「最高の作品の多くが女性監督によるものだった」にもかかわらず、賞レースでほとんど顧みられなかったと指摘。監督賞候補に挙がった女性はクロエ・ジャオ（「ハムネット」）のみで、作品賞候補10作のうち、男性が監督していないのは同作だけだと問題視した。 【写真】オー