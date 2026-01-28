資料マスク 岡山市の小中学校で28日、新たに85人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。小学校5校（1月29日～30日）と中学校3校（1月29日～30日）が学級閉鎖の措置を取ります。 2025年9月1日から2026年1月28日までの欠席者数は合わせて5895人となり、昨シーズンの同時期と比べて5倍以上に増えています。 岡山県は2025年11月28日から県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用と