資料：香川県空撮 香川県は27日、2025年11月の鉱工業生産指数を発表しました。2020年を100とした生産指数は96.1（季節調整済）で前月比マイナス7.0％となり、2か月連続で低下しました。 業種別にみると、食料品工業が食用油、鉄鋼業が亜鉛めっき鋼板などの寄与によってそれぞれ上昇しました。化学・石油石炭製品工業、金属製品工業などが低下しました。