電波時計は標準電波を受信することで時刻やカレンダーを自動で修正できます。しかし、電波時計は常に電波を受信し続けているわけではなく、環境によっては標準電波を受信しにくいこともあり、調整できないままということもあります。Time Station Emulatorは、適切な信号が利用できない場所や状況でも、このような時計の設定を可能にするウェブアプリです。kangtastic/timestation: Synchronize most radio-controlled ("atomic")