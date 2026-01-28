１月２４日の睦月Ｓを１２番人気ながらも逃げ切って、約１年３か月ぶりの勝利を挙げたレイベリング（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父フランケル）は、次戦に阪急杯（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）を予定する。これまで重賞では、２歳時の２２年朝日杯ＦＳ３着が最高成績。