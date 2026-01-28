ＮＨＫの新会長に２５日付で就任した井上樹彦（たつひこ）氏が２８日、東京・渋谷の同局で就任会見を行った。福岡・久留米市出身で趣味はギター。久留米藩校の流れをくむ明善高時代の仲間とは、「我々年代の星」と憧れる吉田拓郎の曲などを今でも演奏するという。現在放送中の朝ドラ「ばけばけ」の主題歌を担当するハンバートハンバートについては、約２０年前からのファン。「当時は観客が自分も入れて数人だった。ブレイク