品川プリンスホテルは、映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションメニューを、2026年2月16日(月)より期間限定で販売します。2026年3月6日(金)全国公開の話題作とタイアップ。ふたりの魔女をイメージした華やかなスイーツと、物語の世界観に浸れる空間が登場します☆ 品川プリンスホテル 映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー 販売期間：2026年2月16日(月)〜4月30日(木)価格：各3,000