フジテレビは、社員が取材情報や内部情報を漏洩していたとして、懲戒解雇したと発表しました。【映像】フジテレビ本社ビルの様子フジテレビによりますと、懲戒解雇された社員は在職中、他の社員らが入手した取材情報や内部情報を複数回、競合他社などに漏洩していたということです。社内調査で発覚し、「重大な事案」だとして今月23日付けで懲戒解雇処分にしました。関係者によりますと、処分されたのは男性社員で、数年にわ