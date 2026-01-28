【SVリーグ】ヴィクトリーナ姫路 3ー0 埼玉上尾メディックス（1月25日・女子第14節）【映像】とにかく落ちる“魔球”サーブに相手は愕然女子バレーで、とにかく落ちる“魔球サーブ”が炸裂。無回転のサーブは、ネットを超えた瞬間に急速落下してサービスエース。さらに2本目も同じような軌道のボールを打つと、同じ選手はまたもレシーブできず…。圧巻の2連続エースに相手も座り込んで愕然とした。1月25日、大同生命SVリーグ女