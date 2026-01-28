27日に公示された衆院選は、多党化の状況下で、主要野党の戦いは三者三様のようだ。 まずは立憲民主党と公明党が合流して結党された中道改革連合。さっそく討論会では安全保障や辺野古移設について、野田佳彦共同代表がこれまでの主張との矛盾を問われる事態に。さらに斉藤鉄夫共同代表は「自民と連立を組むこともあるかもしれない」（産経新聞のインタビュー）と発言するなど、野田氏との方針の違いも目立っている。 「あ