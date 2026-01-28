あっせん収賄などの罪に問われていた韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希被告に、ソウル中央地裁は懲役1年8カ月の判決を言い渡しました。【映像】頭を下げる金建希被告金被告は旧統一教会の元幹部からブランド品を不正に受け取ったあっせん収賄のほか、資本市場法違反など3つの罪に問われていました。特別検察官は「宗教団体と結託し宗教分離の原則を崩し、国家統治のシステムを崩壊させた」などとして懲役15年を求刑していまし